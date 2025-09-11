[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 스페셜티 커피 브랜드 블루보틀 커피 코리아가 블루보틀 블렌드 커피 4종을 새단장한 패키지로 선보인다고 11일 알렸다.

이번에 선보인 4종은 밸런스, 브라이트, 볼드, 에스프레소로 구성된다. 200g 단위로 구성된 원두는 일상에서 부담 없이 즐기기에 적합하다. 지퍼 패키지를 적용해 신선도를 오래 유지할 수 있다.

따뜻하고 포근한 질감을 선사하는 ‘밸런스’, 진한 초콜릿 풍미를 담은 ‘에스프레소,’ 프루티, 산뜻한 풍미를 담은 ‘브라이트’, 깊이 있는 편안함을 즐기기 위한 ‘볼드’까지 각각의 특성을 살렸다.

블루보틀은 ‘맛있는 커피는 삶을 더 아름답게 만든다’는 신념을 바탕으로 온, 오프라인 채널을 통해 스페셜티 커피 경험을 넓혀 왔다. 현재 공식 온라인 스토어와 카카오, 네이버, 쿠팡 등 온라인 쇼핑 플랫폼, 그리고 주요 백화점과 이마트, 코스트코 등 오프라인 채널을 통해 만나고 있다.

블루보틀 커피 코리아 관계자는 “카페라는 핵심 경험을 중심에 두면서도, 일상의 어느 순간에도 블루보틀 커피와 연결될 수 있도록 고민하고 있다”고 전했다.