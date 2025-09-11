[리얼푸드=육성연 기자] 대상웰라이프가 균형영양식 신제품 ‘뉴케어 오트아몬드맛’을 출시했다고 11일 알렸다.

오트아몬드맛은 기존 구수한 맛, 검은깨 맛 등에 이어 새롭게 선보이는 맛이다. 오트의 부드러움과 아몬드의 고소한 풍미를 더했다. 한 팩에 탄수화물·단백질·지방을 비롯해 13종의 비타민과 12종의 미네랄까지 5대 영양소를 담았다. 일부 장내 유익균의 먹이가 되는 이소말토올리고당도 들어 있다. 제품은 맛과 영양을 효과적으로 유지하는 DSI 멸균 설비를 적용했다.

뉴케어는 신제품 출시를 기념해 12일부터 한 달간 대상웰라이프몰 ‘뉴케어 선물대첩’ 기획전을 연다. 뉴케어 오트아몬드맛 200mL(24팩) 구매 시 5000원 즉시 할인 혜택을 한정 수량으로 제공한다.

대상웰라이프 관계자는 “뉴케어 오트아몬드맛은 기존 균형영양식 라인업 제품으로, 맛과 영양을 동시에 만족시키고자 기획됐다”며 “앞으로도 소비자들의 다양한 라이프스타일과 건강 요구에 맞는 균형영양식을 지속해서 선보일 예정”이라고 말했다.