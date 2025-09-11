[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC의 리테일 브랜드 와인나라는 11일부터 내달 31일까지 온라인 전용 행사를 진행한다.

11일 아영FBC에 따르면 와인나라 홈페이지에서 와인 10만 원 이상 구매 시, 세계적인 힙합 아티스트 포스트 말론(Post Malone)이 런칭한 로제 와인 ‘메종 넘버 나인(Maison No. 9, 750ml)’을 1000원에 제공한다.

카카오톡 와인나라 플러스친구 추가를 통해 전용 쿠폰을 내려받은 뒤, 온라인몰 장바구니에서 10만 원 이상 결제 시 해당 쿠폰을 적용하면 혜택이 자동 반영된다. 선착순 120명 한정으로 1인당 최대 1병까지 구매 가능하다.

이번 행사는 소비자들에게 글로벌 셀럽이 만든 프리미엄 와인을 합리적인 가격에 즐기는 기회를 제공하고자 기획했다.

프로모션 진행 예정인 와인 30종은 와인나라의 스테디셀러인 본테라(Bonterra)부터 폴당장(Paul Dangin) 샴페인까지 폭넓게 구성되어 있어 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

특별 프로모션으로 1000원에 제공되는 메종 넘버 나인(Maison No. 9)은 세계적인 힙합 아티스트 포스트 말론(Post Malone)이 프랑스 남부 프로방스에서 선보인 로제 와인 브랜드다. 글로벌 와인 전문 매체인 와인닷컴(Wine.com)에서 91p, 디켄터(Decanter)에서 90p, 제임스 서클링(James Suckling)에서 88p을 획득해 세계적으로 품질을 인정받았다. 국제 표준 품질경영시스템(ISO 9001) 인증을 통해 생산 과정의 안정성과 신뢰성을 입증했다.

정재훈 와인나라 온라인 담당자는 “이번 온라인 전용 프로모션을 통해 와인을 합리적인 가격으로 구매할 수 있을 것”이라며 “앞으로 카카오톡 플러스친구 채널을 통해 ‘카카오 전용 프로모션’을 월별로 진행할 예정”이라고 말했다.