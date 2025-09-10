[리얼푸드=육성연 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 루프톱 다이닝 공간 ‘카바나 시티’에서 ‘카바나 시티 포차 34’ 프로모션을 진행한다고 10일 알렸다. 오는 18일부터 내달 말까지다.

스카이킹덤 최상층에 있는 ‘카바나 시티(CABANA CITY)’는 도심 전경과 이국적 휴양지 감성을 동시에 즐길 수 있는 공간이다.

이번 프로모션에서는 포장마차 감성을 반영한 메뉴를 선보인다. 포장마차 하면 떠오르는 초록빛 멜라민 접시에 먹거리를 담아 제공한다. ‘해물라면’, ‘무뼈닭발&주먹밥’, ‘치즈 계란말이’, ‘오뎅탕’ 등 8종이다.

원하는 메뉴 3종과 함께 소주 1병, 맥주 2병이 포함된 ‘카바나 시티 포차 세트’도 7만5000원에 만나볼 수 있다. 할인 이벤트도 있다. 오는 17일까지 네이버를 통해 사전 예약을 완료하면 해당 세트를 10% 할인가에 제공한다.

오는 18일에는 프로모션 시작을 알리는 오프닝 파티가 열린다. 입장객 전원에게 웰컴 드링크가 제공된다. 퀴즈, 릴레이 게임, 댄스 챌린지 등으로 팀 대항 미션을 펼치고 버스킹 공연도 진행할 예정이다.

이벤트 참여자에게는 호텔 숙박권 및 레스토랑 식사권 등이 제공된다. 럭키드로우를 통한 추가 혜택도 있다. 입장권은 사전 구매 시 40% 할인된 1만8000원에 제공된다. 현장 구매도 할 수 있다. 파티 현장에서는 술과 음식을 즐길 수 있는 4인 세트 메뉴도 있다.

서울드래곤시티 관계자는 “카바나 시티 포차 34는 도심 속 루프톱에서 한국 포차 특유의 활기와 정을 새롭게 경험할 수 있도록 기획했다”고 전했다.