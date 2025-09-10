[리얼푸드=육성연 기자] 고강도 운동을 마친 뒤 찾아오는 피로 해소에 과일과 채소에서 추출한 효소가 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

10일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 대만 타이난과학기술대 스포츠ㆍ레저ㆍ건강 관리학과 린 슈청 교수팀은 중장년 여성 16명을 대상으로 연구한 결과 이같이 확인됐다. 이 논문은 국제 학술지(JMIR Serious Games)에 소개됐다.

연구진은 중장년 여성 16명을 채소ㆍ과일 효소 보충 그룹과 위약(僞藥) 그룹으로 나눈 뒤 2주 동안 하루 두 차례 과일ㆍ채소 효소 음료 또는 설탕물 위약을 제공했다. 연구 참여자는 닌텐도 스위치 전용 피트니스 게임을 통해 화면 속 캐릭터를 움직이기 위해 실제로 달리기ㆍ스쿼트ㆍ요가 동작ㆍ근력 운동 등 다양한 운동을 수행했다. 연구진은 운동 과정에서 혈중 젖산 농도ㆍ심박수ㆍ자각 운동 강도(RPE)ㆍ훈련 부하(TRIMP)를 측정했다.

그 결과, 효소 보충 그룹은 위약 그룹보다 ‘피로의 척도’인 혈중 젖산 수치가 일관되게 낮았다. 운동을 마친 뒤 10분이 지나도 효소 그룹은 더 빠른 회복 속도를 보였다. 운동 종료 후 회복 단계에서도 효소 그룹은 위약 그룹보다 빠르게 회복했다. 이는 젖산 제거 능력이 효소 보충을 통해 강화됐음을 의미한다.

린 교수는 논문에서 “과일ㆍ채소 효소 보충은 운동 후 피로를 완화하고 젖산 제거를 촉진해 회복력을 높이는 데 도움을 줄 수 있다”며 “특히 게임형 운동과 결합하면 장년층이 즐겁게 운동할 수 있는 전략이 될 것”이라고 설명했다.

전문가들은 이번 연구 결과가 고령사회에서 안전하고 효과적인 운동ㆍ영양 융합 전략을 마련하는 데 중요한 근거가 될 수 있다고 평가한다.

최근 웰니스 트렌드의 핵심은 ‘덜 가공하고, 더 생으로 먹는 것’이다. 주스 형태로 섭취한다면 열에 약한 살아있는 효소(Enzyme)를 그대로 섭취하는 ‘엔자임 주스’(Enzyme Juice)가 낫다.

과일ㆍ채소에 풍부한 천연 효소가 인체 건강에 긍정적 영향을 미친다는 연구 결과가 잇따르고 있다. 파인애플의 브로멜라인은 단백질 분해를 돕고 염증을 완화하며, 키위의 액티니딘은 소화를 촉진한다. 토마토ㆍ브로콜리 등 채소에 함유된 항산화 효소인 SOD와 APX는 활성산소를 억제해 세포 손상을 막고 면역 기능을 강화한다.