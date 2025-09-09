[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 소스 브랜드 이금기(李錦記)가 자사의 대표 제품인 ‘이금기 프리미엄 굴소스’를 오는 9월부터 전국 코스트코 20개 매장에서 판매한다고 밝혔다.

9일 이금기에 따르면 코스트코에 입점하는 제품은 코스트코 전용 패키지다. 마트에서 자주 접할 수 있는 510g 제품 대비 약 2배 용량인 907g짜리 2개입 구성으로 선보인다. 기존 제품과 동일한 배합비다.

‘이금기 프리미엄 굴소스’는 굴소스를 개발하고 상품화한 이금기의 대표 제품이다. 굴 추출물 농축액 함량 95%로 진한 감칠맛과 풍부한 향이 특징이다. 고기 밑간, 볶음, 조림, 국물 요리 등 다양한 요리에 활용할 수 있다.

이금기 프리미엄 굴소스는 1888년 중국 광둥성에서 탄생한 브랜드의 오리지널 레시피를 기반으로 생산된다. 현재 100여 국가 및 지역에 200종 이상의 소스와 조미료를 제공한다.

이금기 관계자는 “이번 코스트코 입점은 더 많은 소비자들이 이금기의 프리미엄 굴소스를 넉넉한 용량과 합리적인 가격으로 경험할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 유통 채널을 통해 고객과의 접점을 넓혀가겠다”고 말했다.