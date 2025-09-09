[리얼푸드=육성연 기자] 하루 한 줌 호두섭취가 수면의 질을 높이는 데 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 해당 논문은 국제학술지 영양과 기능(Food & Function)에 지난 8월에 게재됐다.

스페인 바르셀로나대학교 연구팀이 진행한 새로운 연구에 따르면, 젊은 성인이 저녁 식사와 함께 호두 한 줌(약 40g)을 섭취할 경우 수면의 질이 향상되고 낮 졸림이 완화되는 것으로 확인됐다.

호두 섭취는 멜라토닌 수치를 높이고 수면 효율성을 향상하는 데 도움을 줬다. 수면 잠복 시간은 평균 1.3분 단축됐다. 전반적인 수면의 질 점수도 개선됐다. 낮 졸림 현상도 감소했다.

이번 연구는 무작위 대조 임상시험 결과다. 호두가 건강한 수면을 돕는 식품으로서의 잠재력을 보여준다.

연구팀은 이러한 효과가 호두에 풍부하게 함유된 트립토판, 식물성 멜라토닌, 마그네슘, 비타민 B군 등의 영양소가 이바지했을 가능성을 제시했다. 연구진은 “일상에서 꾸준한 호두 섭취가 수면 건강을 관리하는 간단하고 효과적인 방법이 될 수 있음을 시사한다”며 “건강한 수면 습관을 위한 식단 구성에 실질적인 근거를 제공한다”고 전했다.