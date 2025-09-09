[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 ‘윷놀이 명절선물세트’를 GS리테일에서 단독 출시한다고 9일 알렸다.

이번 윷놀이 선물세트는 패키지 자체가 야외에서도 테이블 역할을 할 수 있도록 디자인됐다. 윷놀이와 주루마블을 동시에 즐길 수 있다.

패키지에는 바롱 필립 드 로칠드 가문이 만든 에스쿠도로호 골드 컬렉션(Escudo Rojo Gold Collection, 750ml)과 미국 레드 블렌드 와인의 대표주자 14핸즈 핫투트롯(14 Hands Hot to Trot, 750ml)이 포함된다.

에스쿠도로호 골드 컬렉션은 밝고 선명한 루비 빛깔에 섬세한 보랏빛을 띤다. 블랙 커런트·레드 체리·라즈베리 등 붉은 과일의 향과 오크 숙성에서 비롯된 바닐라 향이 조화를 이루는 것이 특징이다. 14핸즈 핫투트롯은 미국 워싱턴 주를 대표하는 세련된 레드 블렌드 와인이다.

윷놀이 선물세트는 현재 GS25 편의점에서 단독 판매한다. 추후 GS더프레시 및 와인25플러스로 판매 채널을 확대할 계획이다. 판매가는 4만9900원이다.

아영FBC 관계자는 “민족 전통 놀이인 윷놀이 세트와 결합시켜 차별화된 경험을 제공하고자 이번 선물세트를 기획했다”고 말했다.