[리얼푸드=육성연 기자] 스페셜티 커피 브랜드 테라로사가 추석을 맞아 8종의 선물세트를 선보인다고 9일 전했다.

이번 시즌 한정으로 출시되는 ‘풀문(Full Moon)’ 블렌드는 잘 익은 밤의 풍미와 버터 스카치의 달콤한 향이 어우러진다. 풀문 블렌드는 원두와 드립백 두 가지 형태다. 개별 상품은 물론 선물세트 구성품으로도 제공된다.

풀문 블렌드를 포함한 드립백 세트는 풀문 드립백 10개입, 에티오피아 드립백 10개입, 싱글 오리진 3종 세트(에티오피아·코스타리카·브라질 각 10개입)로 구성됐다.

홈카페를 즐기는 고객을 위한 상품도 있다. 일본 테이블웨어 브랜드 킨토(KINTO)와 협업한 ‘테라로사 킨토 프리미엄 핸드드립 키트’는 테라로사 원두 250g, 킨토 유리 서버, 드리퍼, 필터가 포함된 세트다. 10% 할인받을 수 있다.

또한 ‘스페셜티 드립백&머그 세트’는 에티오피아 드립백 10개입, 풀문 드립백 10개입, 테라로사 머그컵(300ml)으로 구성된다.

원두커피를 즐기는 고객을 위해 테라로사 스페셜티 원두(250g) & 커피 스쿱 세트, 원두 2종 세트도 마련됐다. 특히 원두 2개 세트 구매 시에는 추석 전용 패키지를 별도 증정한다. 직접 원두를 선택해 나만의 맞춤 세트로 구성할 수 있다.

‘미틸로 유기농 엑스트라 버진 올리브오일 세트’도 있다. 그리스 레스보스 섬에서 생산된 250ml 유기농 올리브오일 2병 구성이다.

이번 기획 상품은 전국 28개 매장에서 일정 금액 이상 구매 시 아메리카노 1잔 쿠폰을 제공한다.

테라로사 관계자는 “올해 추석은 고객의 라이프 스타일과 취향을 고려한 기획세트와 시즌 한정 블렌드 ‘풀문’을 선보였다”고 말했다.