[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 추석을 맞아 두유 선물세트 2종을 선보인다고 9일 알렸다.

연세유업에서 처음 선보이는 이번 명절 한정 선물세트는 두유 혼합 구성으로 이루어진 2종으로 구성된다. 구매 시 선물용 쇼핑백 1매가 함께 제공된다.

프리미엄 두유 1호 세트(16개입)는 저당 두유와 고단백 두유가 들어 있다. 낮은 당 함량과 단백질 섭취에 관심이 있는 소비자에게 적합하다. 구성은 저당 두유 검은콩&고칼슘(190mL), 저당 아몬드&잣(190mL), 고단백 검은콩&고칼슘(190mL), 고단백 아몬드&잣(190mL) 각 4개씩으로 이뤄져 있다.

프리미엄 두유 특호 세트(16개입)는 저당 두유와 무가당 두유 구성이다. 담백하고 깔끔한 맛이 특정이다. 저당 두유 검은콩&고칼슘(190mL)와 저당 아몬드&잣(190mL) 각 4개, 무가당 국산약콩 두유(190mL) 8개가 들어 있다.

이번 선물세트 2종은 연세유업 자사몰 ‘연세shop’의 ‘면역을 부탁해’ 기획전과 네이버 직영몰에서 1+1 혜택을 받을 수 있다. 이어서 카카오톡 선물하기에서도 차례대로 공개할 예정이다. 추가 프로모션도 9월 한정으로 마련됐다.

연세유업 관계자는 “추석을 맞아 주변에 건강한 일상을 부담 없이 선물할 수 있도록 이번 선물세트를 구성했다”고 전했다.