컵라면 달걀찜 등 영상 공유 K-라면, 지난해 수출액 1위

[리얼푸드=육성연 기자] “이제부터가 내가 가장 좋아하는 2라운드 시작.”

농심 신라면 컵라면을 다 먹은 외국인 유튜버가 다시 조리를 시작한다. 달걀 2개를 넣은 컵라면을 전자레인지에서 3분 돌린다. 이후 접시에 컵라면을 거꾸로 쏟자 탱글탱글한 달걀찜이 나온다.

한국 라면의 인기로 해외 SNS(사회관계망서비스)에서 이색 레시피가 자주 등장하고 있다. 컵라면 달걀찜처럼 ‘새로운 조합’ 레시피가 활발히 공유된다. 이 중에는 한국인이 잘 모르는 레시피도 있다.

앞서 달걀찜 영상은 유튜버 리치 시털리(Rich sitterly)가 올린 ‘한국에 최고의 라면이 있을까?(Does South Korea have the best instant noodle?)’라는 제목의 영상이다. 그는 신라면 컵라면을 “맛있게 맵고 식감도 좋다”고 소개했다. 이어 먹고 남은 컵라면에 달걀찜을 만들고 맛있게 먹는다. 달걀찜은 푸딩처럼 부드러운 질감에 라면 국물이 간을 맞추고, 수프 건더기가 토핑처럼 올려져 있다. 영상을 본 해외 네티즌들은 “매운맛을 달걀찜으로 부드럽게 마무리”, “따라 하기 쉬워서 좋다” 등의 호기심을 보였다.

이후 신라면 컵라면 달걀찜은 미국의 유명 유튜버 채널에도 등장했다. 셰프이자 2860만 명 구독자를 가진 유튜버 닉 디지오반니(Nick DiGiovanni)는 자신의 유튜브 채널에 해당 영상을 공유했다. 3300만 조회수와 5745개 댓글을 얻으며 큰 관심을 끌었다.

특히 닉은 셰프답게 참기름을 추가해 고소한 풍미를 더했다. 다 먹은 컵라면에 달걀을 넣어 휘젓고 참기름과 참깨를 뿌린 후 전자레인지에 돌리는 방법이다.

K-라면을 볶음밥에 활용하는 영상도 있다. 달군 팬에 달걀을 휘저으며 볶은 후 밥과 조리한 신라면 컵라면을 넣어 볶으면 완성이다.

로제 파스타처럼 조리하기도 한다. ​팬에 버터, 다진 마늘, 양파를 넣고 볶은 다음, 토마토소스와 우유를 넣는다. 수프와 따로 삶은 라면을 넣어 섞는다.

삼양 ‘불닭볶음면’의 경우, 이미 전 세계에서 다양한 레시피를 공유했다. 특히 ‘덜 맵게 먹는 법’에 관한 레시피가 인기다. ‘불닭볶음면 오믈렛’은 팬에 라면과 치즈, 달걀을 넣어 부친 후 위에 김 가루를 뿌려 먹는 조리법이다. ‘콘치즈 불닭볶음면’도 널리 알려진 조리법이다. 불닭볶음면에 옥수수와 치즈, 마요네즈를 올려 전자레인지에 돌리면 된다. 라이스페이퍼에 불닭볶음면을 싸서 먹는 ‘불닭쌈’도 있다.

새로운 레시피가 이어질 만큼, 라면은 K-푸드 수출 실적을 견인하는 대표 품목으로 올라섰다. 농림축산식품부에 따르면 지난해 라면 수출액은 전년보다 31.1% 증가한 12억4850만달러(약 1조7325억원)를 기록했다. 품목별 순위에서 1위다. 올해 상반기 라면 수출액은 전년보다 24.3%가 증가했다.

앞으로의 성장세도 긍정적이라는 전망이 나온다. 단순히 매운맛뿐 아니라 매운 크림라면, 자장라면, 해물라면 등 다양한 라면 종류가 호응을 얻고 있다. 수출국도 유럽·아세안 등으로 확대되는 중이다.

식품업계 관계자는 “한국 라면의 폭발적 인기로 ‘K-라면 레시피‘는 SNS에서 핫한 아이템으로 자리 잡았다”며 “특히 새로운 경험과 개성이 중요한 Z세대는 자신만의 특별한 레시피로 라면을 소비하려는 성향이 강하다”고 분석했다.