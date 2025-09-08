[헤럴드경제=한지숙 기자] 중학생인 조카를 대학 진학 때까지 맡아 달라고 한 오빠 부부의 부탁을 거절하자 손절을 당했다는 30대 여성의 사연이 전해졌다.

8일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘목동에서 3년 동안 고등학생 아들 키워달라는 새언니, 이게 맞는 건가요?’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 서울 양천구 목동에서 두 돌 아이를 키우며 둘째를 보기 위해 시험관 시술을 준비하고 있다고 자신을 소개했다. 그는 “잘 지내던 오빠 가족의 외면으로 공황장애가 와서 정신과까지 갔다”고 운을 뗐다.

A씨 글에 따르면 친오빠는 부산에서, A씨는 서울에서 각각 살아 자주 보지 못한다. 그런데 중학교 3학년생인 오빠의 큰 아들은 성악을 곧잘 해 대회에서 상도 받았으며 서울예술고등학교 진학을 목표로 하고 있다.

문제는 오빠의 아내, 즉 A씨의 올케가 큰 아들을 고등학교 3년 동안 A씨 집에서 지낼 수 있게 해달라고 부탁한 것이었다. 서울예고에는 남자 기숙사가 없는데, 조카를 가르치는 성악 선생이 절대 아이 혼자 살게 하지 말라고 경고했다는 이유에서였다.

A씨 친모까지 나서서 종로구 평창동에 있는 서울예고 인근에서 하숙하기를 권했으나, 오빠네는 “아이가 잘못되면 책임질꺼냐”라고 두려워했다. 그러면서 올케는 “조카의 아침은 삶은 콩으로 갈아 먹이고, 빨래는 해 놓으면 알아서 가져가서 개라고 하면 된다. 목동에서 서울예고까지 가는 통학버스가 있다”라고 부탁했다.

A씨는 “오빠는 사업하고 새언니는 주부다. 새언니가 서울에 함께 와서 아들을 돌보는 게 낫지 않나 싶다”며 “저도 조기 폐경 수치 나와서 둘째도 시험관으로 준비하고 있는데 너무 부담스럽다”고 털어놨다.

이어 “시댁도 목동이라 자주 왕래하고 시어머니가 지원해 주셔서 여기에 살고 있다. 저도 남편 월급 받아 생활하는데 편하게 집에서 쉬어야 하는 남편에게도 불편함을 줘 미안할 것 같고, 저도 체력이 많이 약해져 전부 부담이었다”고 설명했다.

A씨는 이런 상황을 설명하고 부탁을 거절했다. 그 뒤 오빠 부부는 부모와 A씨 남편도 함께 있는 가족 단체 대화방에서 퇴장을 해버렸다. 아버지 칠순을 기념해 해외 여행을 가고자 남매끼리 매월 10만원씩 모으고 있던 공동통장에 오빠네 부부는 입금을 끊었다.

A씨는 “최근에 제 생일이었는데 평소엔 서로 선물 보내주고 전화도 하는데 이번엔 전화도 안 왔다”며 “부모님 뵌다고 두 돌 아들 데리고 부산 내려갔는데 엄마가 친오빠와 새언니는 ‘일이 바쁘다’며 안 본다고 했다더라”고 토로했다.

끝으로 A씨는 “제가 엄마한테 들은 바로는 오빠와 새언니가 주변에 이 상황을 물어보면 다들 ‘당연히 서울에 있는 고모가 키워줘야 하는 거 아니냐’고 말한다고 했다더라”라며 “전 미성년자인 조카를 3년이나 키우면서 책임지는 게 너무 부담스럽고 체력도 안 된다. 제 가정 지키는 것도 힘들어질 것 같은데 제가 이기적인 거냐”고 하소연했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “오빠네 부부가 어리석다. 잘 지내두면 아들 서울 보냈을 때 고모가 조금은 챙겨줄 텐데”, “애 혼자 자취하게 하지 말라는 말은 부모가 같이 올라와서 아이 돌보라는 뜻이다” “두 돌 키우는 아이 엄마한테 아침 대충 콩물이라니? 콩은 알아서 삶아지고 갈아지는 거냐?”, “엄마가 키워도 힘든데 고모라니?”, “입시 자녀 한 명만 있어도 혼 빠지는데, 친오빠와 새언니 이기적이다” 등의 반응을 보였다.