[리얼푸드=육성연 기자] 다이닝브랜즈그룹의 한우 다이닝 브랜드 창고43이 추석을 맞아 한우 선물 세트를 출시한다고 8일 전했다.

선물 세트는 한우를 창고43만의 안목으로 최고 등급의 프리미엄 세트부터 실속형까지 준비했다. 매장에서 즐기던 다이닝 경험을 집에서도 이어갈 수 있도록 했다.

총 6종의 프리미엄 한우 선물 세트는 최고급 한우를 중심으로 구성됐다. 한우 명작 1호·2호(1++등급), 한우 일품 1호·2호(1+등급)는 구이용 대표 부위인 등심·안심·채끝을 담았다. 한우 모둠 1호·2호는 구이용·국거리용·요리용까지 다양한 부위를 한 세트에 구성했다.

창고43만의 특제 양념인 양념소갈비 세트를 비롯해, 저온 숙성·건조한 한우 명품 수제 육포 1호도 있다.

창고43의 추석 프리미엄 한우 선물 세트는 오는 10월 2일까지 전 매장에서 예약 접수할 수 있다. 오는 22일부터 10월 2일까지 순차 발송된다.

조아라 창고43 팀장은 “언제나 명절 선물 1순위로 꼽히는 한우를 창고43만의 안목으로 다양하게 구성해 준비했다”고 말했다.