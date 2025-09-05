[리얼푸드=육성연 기자] 프랜차이즈 맘스터치의 피자 브랜드 맘스피자는 ‘바삭 옥수수 통새우 피자’를 출시했다고 5일 밝혔다.

‘바삭 옥수수 통새우 피자’는 자체 개발한 ‘버터밀크소금도우’에 통새우, 그릴드 옥수수, 감자칩 후레이크 등 토핑을 올렸다. 그릴드 옥수수와 통새우, 특수공법으로 제조된 매콤바삭 감자칩 후레이크 토핑이 피자 전체에 뿌려진다. 여기에 케이준 시즈닝과 특제 소스가 더해진다.

신메뉴는 지난 7월 출시한 ‘버터소금빵피자’ 라인업의 두 번째 신메뉴다. 맘스피자는 신메뉴를 통해 ‘버터소금빵피자’ 시리즈를 또 하나의 주력 라인업으로 성장시킬 계획이다.

맘스피자는 오는 30일까지 할인 행사도 진행한다. 신메뉴 2000원 상시 할인 혜택과 주요 배달앱에서 진행되는 맘스피자 최대 4000원 할인을 추가하면 최대 6000원 할인받을 수 있다.

맘스피자 관계자는 “‘버터소금빵피자’ 라인의 첫 메뉴인 ‘트러플 바질 알리고 피자’가 고급스러운 풍미로 주목받았다면, 이번 ‘바삭 옥수수 통새우 피자’는 누구나 좋아할 만한 친근한 재료와 더불어 이색 토핑과 비법 시즈닝을 더해 다채로운 식감으로 ‘먹는 재미’를 극대화한 신메뉴”라고 소개했다.