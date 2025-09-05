[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 5일부터 가을 시즌 프로그램 ‘커피다이닝 Part. 3 Harvest’를 진행한다.

이번 프로그램은 테마인 ‘Harvest’에 따라 가을에 수확한 다양한 제철 식재료를 중심으로 구성했다.

코스는 따뜻한 차를 웰컴 드링크로 제공하며 시작된다. 첫 번째 메뉴는 ‘로지 가든 스프리츠’다. 자몽과 무화과를 사용한 스파클링 음료다. 두 번째는 사과와 배, 오트음료가 어우러진 라떼 ‘하베스트 브리즈’다. 마지막은 ‘과테말라 게이샤 싱글오리진’이 제공된다. 가을에 수확한 원두의 향미를 살렸다. 밤·호두 등 계절 디저트와 함께 제공된다.

커피다이닝은 서울 강남구 논현동 이디야커피랩에서 열린다. 5일부터 10월 12일까지 매주 금·토·일요일 운영이다. 금요일은 오후 3시와 7시, 주말은 오후 1시와 5시에 하루 두 차례씩 운영한다. 회차당 90분간 진행된다. 최소 2명에서 최대 6명까지 예약할 수 있다. 네이버 ‘이디야커피랩 예약’ 플랫폼을 통해 사전 예약하면 된다.

이디야커피 관계자는 “가을의 풍성함을 테마로 구성한 커피다이닝을 통해, 커피와 함께 계절의 변화를 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.