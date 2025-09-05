[리얼푸드=육성연 기자] 발효유 전문 기업 풀무원다논은 롯데마트 문화센터 34개점에서 ‘풀무원요거트 그릭 설탕무첨가 플레인 400g’을 활용한 쿠킹 클래스를 운영한다고 5일 밝혔다.

풀무원다논은 일상 속 건강한 식습관을 제안하기 위해 2023년부터 롯데마트 문화센터와 함께 쿠킹 클래스를 진행하고 있다. 약 1200명의 소비자가 참여해 다양한 요거트 레시피를 배웠다.

이번 쿠킹 클래스에서는 지난 4월 새로 단장한 ‘풀무원요거트 그릭 설탕무첨가 플레인 400g’을 활용한다. 또띠아랩, 샌드위치 등 간편하고 건강한 식사 대용 메뉴부터 파르페, 케이크, 쿠키 등 디저트까지 맛과 건강을 함께 챙길 수 있는 다양한 메뉴를 준비했다.

‘풀무원요거트 그릭 설탕무첨가 플레인 400g’은 발효유 특유의 신맛이 적고 담백한 맛이 가장 큰 특징이다. 설탕 없이 오직 우유 유래 당만을 함유한다. 여기에 컵당 2000억 CFU 이상의 프로바이오틱스와 우유(100g 기준) 대비 2.2배 단백질(식품영양정보 데이터베이스 기준)을 담았다.

이번 학기에는 친환경 실리콘 주방용품 브랜드 ‘실리팟(Silipot)’과 협업해, 16개 지점 수강생에게 ‘그릭X실리팟 키트’를 증정한다. 실리콘 컵 지퍼백과 각 레시피에 맞는 실리콘 조리 도구가 포함되어 있다. 현장 QR코드를 통해 실리팟 제품을 합리적인 가격으로 구매할 기회도 마련했다.

쿠킹 클래스는 청라점을 시작으로 오는 11월 1일까지 약 3개월간 전국 롯데마트 문화센터 지점에서 진행된다.