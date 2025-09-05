[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피전문점 브랜드 빽다방이 ‘프로틴쉐이크 2종(프로틴쉐이크 초코, 프로틴쉐이크 바나나)’을 11월까지 시즌 한정으로 선보인다고 5일 밝혔다.

‘프로틴쉐이크 2종’은 단백질 파우더와 두유를 얼음과 함께 섞었다. ‘프로틴쉐이크 초코’는 약 41g, ‘프로틴쉐이크 바나나’는 1회 제공량 당 약 38g의 단백질을 담았다. 삶은 달걀 5개 이상에 해당하는 양을 한 잔으로 섭취할 수 있다.

앞서 빽다방은 2020~2022년까지 프로틴쉐이크를 한정 판매했다. 지난 2020년 출시 당시에는 3개월 만에 누적 판매량 20만 잔을 돌파했다. 특히 점심 이후 출출한 시간대와 저녁 운동 시간대에 판매량이 많았다. 판매 종료 이후에도 재출시 요청이 꾸준히 이어졌다.

이번 ‘프로틴쉐이크 2종’은 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소에서 만나볼 수 있다.

더본코리아 빽다방 관계자는 “프로틴쉐이크는 간편하게 단백질을 섭취하면서도 맛까지 챙길 수 있는 메뉴”라며, “건강을 관리하는 고객에게 든든한 선택지가 될 수 있을 것”이라고 말했다.