[리얼푸드=육성연 기자] KGC인삼공사가 새로운 정관장 마스터브랜드 광고 3편을 공개했다고 5일 알렸다.

광고는 “정관장은 증명합니다. 과학적으로”라는 슬로건을 담았다. 홍삼, 녹용, 침향 소재를 활용한 3편의 광고다. 소재에 대한 지속적인 검증과 발굴을 통해 전통을 과학적으로 혁신하는 브랜드임을 나타낸다.

온라인을 통해 공개된 티저 광고(예고편)에서는 정관장의 새 모델 박보검이 등장한다. 정관장은 광고에서 대표적인 건강 소재 ‘홍삼’, ‘녹용’, ‘침향’을 소개한다. 정관장이 규명하고 식약처로부터 인정받은 홍삼의 기능성, 타협하지 않는 녹용에 대한 436가지 안전성 분석 검사, 자체 침향 유전자 분석 기술에 관한 내용이다.

추석 프로모션 행사도 오는 10월 9일까지 전개할 계획이다.

KGC인삼공사 관계자는 “새 모델 박보검을 통해 정관장이 과학적으로 증명한 기술력을 현대적인 감각으로 전하게 되었다”며, “앞으로도 정관장이 세우는 과학적인 표준과 기준점에 대해 알리는 다양한 활동을 전개해 나가겠다”고 말했다.