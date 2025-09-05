[리얼푸드=육성연 기자] 여의도 페어몬트 앰배서더 서울 호텔이 추석 선물 세트 8종과 가을 메뉴를 선보인다고 5일 알렸다.

호텔은 추석을 맞아 페어몬트 앰배서더 서울 상품권, 프레스티지 컬렉션을 준비했다. ‘페어몬트 앰배서더 서울 상품권’은 스펙트럼 2인 이용할 수 있다. ‘프레스티지 컬렉션’은 VIP 프리빌리지 블랙 멤버십 1인권과 프랑스산 샤또 페트뤼스 5종 와인으로 구성됐다. 2007년부터 2011년까지의 빈티지 와인 5종을 만나볼 수 있다. VIP 프리빌리지 멤버십에는 펜트하우스 또는 스위트 숙박권, 매그넘 샴페인, 최대 10인까지 가능한 식사 할인, 조식 및 주중 뷔페 50% 할인권 등 VIP 고객만을 위한 혜택이 제공된다.

셰프 추천 구성의 선물 세트도 있다. 스페셜티 커피와 홈메이드 쿠키를 담은 ‘더 아트리움 라운지 기프트 세트’, 파스타면과 올리브유, 샤도네이 와인을 곁들인 ‘고메 파스타 햄퍼’, ‘LA갈비 세트’, 반건조 생선 5종과 전통 참기름·들기름을 구성한 ‘해연진미 세트’, 프라임 등급 소고기 3종과 와인이 들어 있는 ‘프라임 육류 세트’, 1++ 한우와 와인으로 완성한 ‘프리미엄 한우 세트’ 등이다.

20박스 이상 구매 시에는 최소 10일 전 주문이 필요하다. 수령은 방문을 원칙으로 한다. 추가 요금 결제 시 택배 및 퀵 서비스 발송도 가능하다. 마지막 배송일은 9월 26일, 마지막 방문 수령일은 9월 30일이다.

호텔 29층 모던 유러피안 레스토랑 마리포사에서는 ‘Mariposa Autumn Menu’를 오는 11일부터 11월 30일까지 운영한다. 대표 메뉴로는 킹크랩 타르타르, 버섯 에스푸마를 곁들인 훈연한 관자, 굴 김 소스를 곁들인 전복 구이, 뱅존 소스를 올린 트러플 닭고기 룰라드, 율무 무스 쌀 아이스크림 등이 있다. Degustation (5코스) 20만원, Chef’s Collection (6코스) 23만원, Gala Tribute (8코스) 26만원이다.