[리얼푸드=육성연 기자] 대상 청정원이 ‘햇살담은 장조림 간장소스’를 출시했다고 4일 밝혔다.

신제품은 주재료와 함께 넣고 끓이기만 하면 손쉽게 장조림을 완성할 수 있는 제품이다. 햇살담은 양조간장에 다시마, 사과, 양파, 마늘, 생강을 사용했다. 여기에 맛술을 넣어 고기나 달걀과 끓였을 때 생길 수 있는 잡내를 잡았다.

사용법도 간단하다. 다른 양념을 따로 넣거나 육수를 낼 필요 없이 고기나 달걀, 메추리알 등을 장조림 간장소스와 함께 냄비에 붓고 10분만 끓이면 된다. 400ml와 800ml 두 가지 용량이다. 800ml 기준으로 메추리알 100알, 달걀 20알, 소고기 1㎏ 분량의 요리가 가능하다.

장조림 외 간장 베이스의 다양한 조림 요리에도 두루 사용이 가능하다. 연근이나 우엉, 두부, 버섯조림 등 다양한 밑반찬 조리에 활용할 수 있다.

‘햇살담은 장조림 간장소스’는 현재 전국 이마트를 비롯해 농협, 온라인몰 등 다양한 유통 채널을 통해 만나볼 수 있다. 신제품 출시를 맞아 오는 17일까지 이마트에서 할인 행사도 진행한다.

김정수 대상 조미장류팀장은 “최근 늘어난 집밥 수요에 발맞춰 밥반찬의 대명사 격인 장조림을 집에서도 간단하게 만들 수 있는 신제품을 선보이게 됐다”고 말했다.