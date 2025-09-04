[리얼푸드=육성연 기자] 풀만 앰배서더 서울 이스트폴(Pullman Ambassador Seoul Eastpole)의 대표 레스토랑 ‘오픈 파이어 그릴 ‘엠버스’가 가을을 맞아 쉐어링 메뉴 프로모션을 선보인다고 4일 밝혔다.

엠버스는 불을 테마로 한 오픈 파이어 그릴 다이닝 레스토랑이다. 30일 이상 숙성된 드라이 에이징 스테이크와 비장탄으로 구워낸 스테이크 등을 제공한다.

선보이는 쉐어링 메뉴는 3인 및 5인 구성이다. 웰컴 드링크인 렘버스 로제와 하우스 브레드로 시작된다. 구운 과일과 부라타 치즈, 프로슈토, 숯 향을 입힌 생선과 캐비어, 오늘의 에피타이저 등이 차례로 제공된다. 이후 오늘의 파스타, 프랑스식 해산물 스튜인 부야베스가 이어진다. 메인 요리는 엠버스의 대표 메뉴인 드라이 에이징 스테이크와 참숯에 구운 한우 안심이 제공된다. 이어 디저트 2종과 아이스크림 커피 또는 차가 나온다.

엠버스 관계자는 “엠버스는 불이 가진 강렬함과 잔잔한 온기를 모두 담아낸 공간”이라며 “이번 쉐어링 메뉴는 미식을 나누는 깊이 있는 시간으로 이어질 것”이라고 전했다.