[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 오는 5일부터 스틱바 단독 팝업스토어(단기 매장)를 연다.

4일 하겐다즈에 따르면 이번 행사는 하겐다즈가 2016년 이후 약 9년 만에 선보이는 스틱바 아이스크림 팝업이다. 지난 2월 공개된 글로벌 캠페인 ‘달콤한 럭셔리’를 오프라인으로 확장했다. 특히, 유럽의 오리엔트 특급 열차를 모티브로 공간을 연출했다.

팝업 입구에 도착하면, ‘대형 열차 포토존’이 있다. 거대한 3D 철제 기차를 입체감 있게 구현했다. 내부로 들어서면 열차 플랫폼을 지나 티켓 오피스에서 ‘달콤한 럭셔리’행 열차 표를 받을 수 있다. 팝업 관람 중 4개 미션을 수행하면 스탬프를 받는다. 표를 받은 후 열차에 탑승하면 ‘스틱바 갤러리’가 펼쳐진다.

공간별로 체험할 수 있는 총 4가지 스탬프 미션도 있다. 티켓 오피스(하겐다즈 공식 인스타그램 계정 팔로우), 스틱바 갤러리(입장 & 현장 사진 SNS 업로드) 미션을 완료하면 표에 스탬프 네 개를 모을 수 있다. 이후 2층에서 ‘스틱 Bar’에 스탬프 네 개가 찍힌 표를 제시하면, 원하는 하겐다즈 스틱바 1종을 맛볼 수 있다.

사전 예약 고객에게는 오리엔트 특급 열차의 일등석을 연상시키는 공간 경험을 제공한다. 해당 일등석 공간에서는 사전 신청 고객에게만 ‘스페셜 레터링’ 서비스를 제공한다.

팝업스토어는 무료다. 일등석 공간은 네이버 사전 예약을 통해 이용할 수 있다. 단, 9월 5일은 프레스 데이(Press Day)로 일반 관람객의 입장이 제한된다.

하겐다즈 마케팅 담당자는 “이번 팝업스토어는 하겐다즈만의 브랜드 철학이 담긴 고품질 스틱바를 오감을 통해 경험할 수 있도록 기획했다”고 전했다.