[리얼푸드=육성연 기자] 우동의 맛을 결정하는 핵심은 몇 년 전만 해도 ‘끝내주는’ 국물이었다. 시원하면서도 감칠맛이 나는 국물이다. 하지만 최근에는 우동의 쫄깃한 식감이 핵심으로 떠올랐다. 후루룩 부드럽게 넘어가면서 쫄깃한 식감을 즐기는 면발이다.

간편한 레시피도 필수다. 가정간편식이나 냉동식품의 개발로 최근에는 간단하게 조리하는 우동이 인기다. 특히 1인 가구와 간편식을 선호하는 소비자에게 우동은 ‘언제든 부담 없이 즐길 수 있는 메뉴’로 인식되기에 간편성이 필수 요소다.

이런 흐름에서 ‘냉동 우동면’은 소비자 관심을 받고 있다. 냉동 우동이라도 전문점 수준의 맛은 기본이다. 냉동 보관 형태로 구성되는 제품은 장기간 보관할 수 있다는 장점도 있다. 1개씩 개별 포장돼 있어 보관과 휴대가 간편하다. 프리미엄급 냉동 우동면은 컬리, 쿠팡 등의 유통채널에서도 호응을 얻고 있다.

면·소스 전문기업 면사랑의 냉동 우동이 대표적이다. 면사랑은 최근 냉동 우동 트렌드에 맞춰 기존 8입 대용량 ‘사누끼 우동면’을 1·2인 가구를 위한 5입 소포장으로 새롭게 선보였다. 동시에 B2B(기업 간 거래) 중심의 제품을 쿠팡, 마켓컬리 등의 채널로 확대하며 판매 활로를 넓혔다. 그 결과 2025년 상반기 매출은 전년 하반기 대비 266% 성장했다.

면사랑의 ‘사누끼 우동면’은 쫄깃하면서도 부드러운 식감을 내세운다. 일본 가가와현에서 유래한 전통 사누끼 스타일을 구현한 쫄깃한 면발이 특징이다. 밀가루와 물 이외 첨가물도 최소화했다.

고은영 면사랑 마케팅실 상무는 “최적의 식감으로 익힌 뒤 급속 냉동해 맛과 영양을 보존한 면사랑 사누끼우동면은 우동뿐 아니라 다양한 국물 요리에 사리로도 널리 활용되고 있다”고 말했다. 이어 “장국이나 볶음 소스와 조합해 가쓰오우동, 볶음우동 등으로 즐길 수 있고, 전골이나 부대찌개 사리로도 활용할 수 있다”고 소개했다.

냉동면은 조리 방법에 따라 따뜻한 국물 요리부터 시원한 냉우동, 간편한 전자레인지 조리까지 다양하게 즐길 수 있다. 가쓰오 우동 등 뜨거운 국물 요리를 만들 때는 끓는 육수에 냉동 상태의 우동면을 그대로 넣고 약 2분간 조리하면 된다. 급속 냉동 제품 특성상 짧은 시간에도 면발 본연의 쫄깃함이 살아난다.

시원한 냉우동을 원한다면 냄비에 물 800ml(약 4컵 반)를 넣고 끓인다. 냉동 상태의 우동면을 충분히 삶아(5분)는다. 차가운 육수에 닿으면 면이 더 단단해진다.

전자레인지로도 조리할 수 있다. 냉동 우동면을 육수와 함께 용기에 넣고 전자레인지에서 약 7분간 조리한다. 냄비나 불 없이도 간편하게 즐길 수 있다.