[리얼푸드=육성연 기자] 종합 식품기업 하림이 ‘The미식(더미식) 해물짬뽕’을 출시했다고 3일 밝혔다.

신제품은 ‘유니자장면’, ‘사천자장면’에 이은 더미식의 중화요리 면류의 세 번째 제품이다. 깊고 진한 국물과 풍성한 해물 건더기가 특징이다.

더미식 해물짬뽕은 20시간 이상 우려낸 돈골 육수와 해물 육수를 배합했다. 고춧가루, 마늘, 양파를 기름에 직접 볶아 만든 양념장과 오징어, 홍합, 목이버섯, 죽순 등의 해물 건더기가 들어 있다. 또한 고추기름에 양파, 마늘 등을 강한 화력으로 볶아낸 야채고추기름을 후첨스프로 더했다.

면은 기존 유니자장면과 사천자장면에서 호평받은 제면 방식을 그대로 적용했다. 맹물이 아닌 육수로 반죽했다. 중화풍으로 튀겨낸 요자이멘 형태다.

조리법도 간단하다. 물 450ml에 동봉된 국물 파우치를 넣어 끓인 후, 중화면과 야채고추기름을 넣고 다시 한 번 끓이면 완성된다.

하림 더미식 관계자는 “더미식 해물짬뽕은 반나절 이상 정성껏 끓인 육수, 불맛을 살린 양념장, 풍성한 건더기를 더해 간편하지만 전문점 수준의 한 그릇을 즐길 수 있다”고 말했다.