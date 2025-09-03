[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 기업 한국허벌라이프가 추석을 앞두고 ‘2025 추석 선물세트’를 한정 출시했다고 3일 밝혔다.

‘프리미엄 트리플 헬스 드링크 선물세트’는 프로폴리스, 로얄젤리, 아가리쿠스 세 가지 원료를 배합한 ‘트리플 헬스 드링크’(일반식품) 10병을 담았다.

‘허브티타임 선물세트’는 ‘허벌 베버리지’와 과라나를 함유한 ‘엔-알-지 티’로 구성됐다. 휴대용 파우더 용기와 휴대용 티 용기도 함께 제공된다.

‘활력 업(Up) 선물세트’는 건강기능식품 ‘리프트오프®’ 레몬라임향, 오렌지향 각 10정과 520ml 스위치캡 보틀이 포함돼 있다. ‘리프트오프®‘는 무설탕 발포정 비타민 제품이다.

‘오메가-3 선물세트’는 ‘허벌라이프라인 오메가-3’와 140ml 다용도 컨테이너를 함께 담았다. ‘허벌라이프라인 오메가-3’는 오메가-3를 캡슐 형태로 섭취할 수 있는 건강기능식품이다.

이외에도 ‘포뮬라1(Formula 1) 건강한 식사’의 기프트 박스 5개를 1세트로 구매할 수 있다.

정승욱 한국허벌라이프 대표이사는 “실용적이면서도 건강한 명절 선물이 될 수 있도록 다양한 라이프스타일에 맞춘 선물세트를 준비했다”고 전했다.

한정 수량으로 판매되는 ‘2025 추석 선물세트’는 한국허벌라이프 독립 디스트리뷰터를 통해 구매할 수 있다.