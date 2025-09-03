[리얼푸드=육성연 기자] 주류 기업 디아지오의 스타우트 브랜드 기네스가 신규 스포츠 캠페인 ‘러블리 데이 포 어 기네스 (Lovely Day for a Guinness)’를 진행한다고 3일 알렸다.

기네스는 지난 2024-2025 시즌부터 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 공식 맥주 및 공식 논알코올 맥주로 지정됐다. 이번 캠페인은 축구와 맥주가 함께 만들어내는 특별한 경험을 국내 축구 팬에게 선사할 예정이다.

오는 27일부터 28일까지 2002년 월드컵 거리 응원의 중심지로 잘 알려진 광화문 국호빌딩에 팝업스토어를 연다. 이번 팝업스토어에서는 실제 EPL 트로피를 가까이에서 볼 수 있다.

EPL 트로피 포토존에서는 세계 최고의 축구 리그를 기념하며 특별한 사진을 촬영할 수 있다. ID 카드 제작존에서는 포토존에서 촬영한 사진으로 자신만의 맞춤형 ID 카드를 제작할 수 있다.

게임 엔터테인먼트 존에서는 축구장의 게임 콘텐츠를 제공한다. 기네스 바에서는 아일랜드 흑맥주를 즐길 수 있다. 바에서는 ‘기네스 드래프트’부터 논알코올 맥주인 ‘기네스 0.0’까지 직접 경험해 볼 수 있다.

오는 28일에는 EPL의 ‘맨체스터 유나이티드 FC’의 마이클 캐릭 선수를 만날 수 있는 팬사인회가 진행된다. 3일부터 오는 16일까지 CU 스마트오더를 통해 기네스 드래프트 2번들 또는 기네스 콜드브루 2번들을 구매한 고객 중 추첨을 통해 총 50명에게 EPL 레전드 마이클 캐릭 팬사인회 참여 기회를 제공한다. 스포츠펍이나 기네스 공식 인스타그램을 통해서도 팬사인회 참여 기회를 얻을 수 있다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 “기네스가 EPL과 함께 선보이는 ‘러블리 데이 포 어 기네스’ 캠페인은 EPL 팬과 맥주 애호가 모두에게 축제의 장이 될 것”이라고 소개했다.