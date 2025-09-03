[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 신제품 ‘말차 디저트 4종’을 출시한다고 3일 밝혔다. 신제품은 ‘말차 초코 생크림빵’, ‘말차 크림카스테라’, ‘말차 초코 맘모스’, ‘말차 크림롤케익’으로 구성됐다.

연세유업은 최근 말차 트렌드에 발맞춰 신제품을 기획했다. 특히 말차 특유의 쌉싸름한 맛을 살리면서, 각 제품에 부드러운 크림이나 달콤한 초콜릿 등을 더한 것이 특징이다.

‘말차 초코 생크림빵’은 연세유업 대표 디저트인 생크림빵에 말차를 더한 제품이다. 꾸덕꾸덕한 말차 크림을 채운 후 달콤한 우유 크림으로 말차 크림을 얇게 감쌌다. 크림 속에는 초콜릿칩을 더해 씹는 맛을 더했다. 거북이 등껍질 모양의 달콤한 초코 빵 시트를 사용했다.

‘말차 크림카스테라’는 말차 카스테라 속에 말차 크림을 넣었다. 카스테라는 연세유업에서 처음 선보이는 디저트 카테고리다.

‘말차 초코 맘모스’는 초코 소보로빵에 말차 크림을 넣고, 초코 크림을 발랐다. 완두 앙금으로 색감을 더했다. 층층이 쌓은 풍성한 크림에 초콜릿칩을 넣어 식감을 살렸다. ‘말차 크림롤케익’은 풍부한 말차 크림으로 부드러움을 살렸다. 패키지는 ‘녹색기술제품’ 인증을 받은 친환경 포장재를 사용했다.

신제품은 전국 CU편의점에서 만나볼 수 있다. ‘말차 초코 생크림빵’과 ‘말차 크림카스테라’는 3일부터, ‘말차 초코 맘모스’와 ‘말차 크림롤케익’은 오는 10일 차례대로 출시된다.

연세유업 관계자는 “말차는 최근 식음료 업계에서 가장 주목받는 트렌드로, 연세유업의 다양한 디저트 카테고리에 트렌드를 입히고자 했다”고 전했다.