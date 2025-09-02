[리얼푸드=육성연 기자] 단백질 셰이크 브랜드 크런틴이 오는 21일까지 3주간 잠실 롯데월드몰에서 첫 단독 팝업스토어를 연다.

사전 예약 후 방문하는 고객에게는 무료 시음 기회와 함께 이벤트도 벌인다. 행사 소식을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면 본품 초코이즈백 1팩을 추가로 증정한다.

이번 팝업스토어는 크런틴의 특징인 ‘25% 크런치볼’을 다양한 토핑 조합으로 즐길 수 있는 토핑 바(Shake Bar) 콘셉트로 진행된다. 방문객들은 바삭한 토핑을 직접 제품에 올려 조합할 수 있다 .

신제품 ‘콘플레이키’와 ‘오곡놀라’도 최초 공개한다. ‘콘플레이키’는 우유에 바삭한 콘플레이크를 말아 먹는 달콤함을 재현했다. ‘오곡놀라’는 고소한 오곡라떼에 바삭한 그래놀라를 더했다. 방문객은 이 두 신제품과 더불어 크런틴의 초콜릿 맛 ‘초코이즈백’과 말차 맛 ‘말차크러쉬’까지 총 4종을 무료로 시음할 수 있다.

팝업스토어에서 제품 구매 시, 최대 53% 할인이 적용된다. 구매 금액에 따라 크런틴만의 감성이 담긴 한정판 스포츠타월과 스티커팩도 증정된다.

크런틴 팝업 담당자는 “지난 8월 11일 올리브영 라이브 ‘공들여 구하다’ 행사에서 목표 펀딩률을 뛰어넘는 성과를 달성한 데 이어, 이번 팝업스토어를 통해 더 많은 소비자와 직접 만날 수 있게 됐다”고 전했다.