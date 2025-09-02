[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울이 개관 25주년을 맞아 ‘25 & 타임리스(25 & Timeless)’ 패키지를 출시했다고 2일 밝혔다.

패키지는 호텔의 25주년 맞이 캠페인 타임리스 호스피탈리티(Timeless Hospitality) 캠페인의 일환이다.

‘25 & 타임리스’ 패키지를 이용하는 모든 고객에게는 호텔 내 모든 업장에서 사용할 수 있는 25만 원 식음 크레딧이 제공된다. 해당 크레딧은 올데이 다이닝 레스토랑 플레이버즈, 수상 경력을 자랑하는 더 마고 그릴과 모보 바, 일본식 다이닝 타마유라, 애프터눈 티와 딤섬을 즐길 수 있는 더 라운지, 그리고 인룸 다이닝까지 자유롭게 사용할 수 있다.

객실에서는 호텔의 시그니처 JW 레드·화이트 와인 하프 보틀 각 1병과 오리온 제과의 MD가 직접 페어링한 ‘무뚝뚝감자칩 올리브앤솔트맛,’ ‘비쵸비,’ ‘마켓오 브라우니’가 포함된 유쾌한 스낵 & 디저트 컬렉션이 제공된다. 25년의 이야기를 담은 기념 퍼즐과 마르퀴스 피트니스 클럽, 실내 수영장 이용 혜택이 포함된다.

‘25 & 타임리스’ 패키지 예약은 오는 10월 11일까지 받는다. 투숙 기간은 10월 12일까지다.