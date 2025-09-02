서울 동대문구 이문동에 들어서는 ‘이문 아이파크 자이 단지 내 상가’인 ’이문 아이파크 자이 i-PLACE‘가 이문·휘경 뉴타운의 핵심 상권으로 떠오르고 있다. 특히, 많은 병원이 입점 의향을 밝히고 있으며 이미 주요 병원들이 입점을 확정하면서 상권의 전문성과 신뢰도가 크게 높아지고 있다. 단순한 단지 내 상가를 넘어, 뉴타운 전체를 아우르는 ’메디컬센터‘ 역할에 대한 기대가 커지는 이유다.

병원은 무엇보다 안정적인 수요가 최우선이다. ‘이문 아이파크 자이 i-PLACE’는 이러한 조건을 완벽하게 충족한다. 이 상가는 약 14,000여 세대에 달하는 이문·휘경 뉴타운의 중심에 위치해 타 상가와는 비교할 수 없는 독점적인 배후 수요를 자랑한다. 특히, ‘이문 아이파크 자이’ 단지 자체만 해도 4,321세대의 대규모 단지로, 입주민만으로도 안정적인 운영이 가능하고 상층부 594실의 오피스텔 거주민까지 더해져 1차 고정 고객층이 매우 탄탄하다. 이러한 탄탄한 기반은 병원 및 학원 운영자들에게 안정적인 수익을 기대하게 한다.

‘이문 아이파크 자이 i-PLACE’의 가장 큰 장점 중 하나는 여러 곳에 흩어져 있던 병원들이 한곳에 모여 메디컬 상권을 형성할 수 있는 최적의 환경이라는 점이다. 이미 검진내과, 정형외과, 안과, 치과 등 필수 진료과목을 포함한 다수의 병원이 입점을 확정했으며, 추가 입점을 검토하는 곳도 많다. 이는 고객들에게 여러 병원을 찾아다닐 필요 없이 한 건물에서 다양한 의료 서비스를 받을 수 있는 ‘원스톱’ 편의성을 제공해 상가 방문율을 자연스럽게 끌어올리고, 궁극적으로 상권의 가치를 높이는 긍정적인 효과를 낳을 것이다.

병원과 학원을 찾는 고객들에게 뛰어난 접근성은 필수적이다. ‘이문 아이파크 자이 i-PLACE’는 지하철 1호선 외대앞역이 도보 약 5분 거리에 있어 대중교통 이용이 매우 편리하며, 상가 앞 도로를 지나는 풍부한 유동인구를 쉽게 유입할 수 있다.

‘이문 아이파크 자이 i-PLACE’의 홍보관은 래미안 라그란데 2단지 내 상가에 위치하고 있다. 안정적인 수요와 높은 미래 가치를 동시에 기대하는 병원 및 학원 운영자라면, 뉴타운의 ‘메디컬센터’로 거듭날 이곳에서 새로운 기회를 잡을 수 있을 것이다.