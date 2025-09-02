국회 정무위원회 인사청문회 금융당국 조직개편 여야갈등 與 “당장 법개정 되는거 아냐” 野 “李후보자 철거반장이냐”

국회 정무위원회 소속 여야 의원들이 2일 이억원 금융위원장 후보자 인사청문회를 앞두고 부딪혔다. 정부와 여당이 전날 금융위 해체 등을 담은 정부조직 개편안을 두고 진행한 당정협의회가 발단이 됐다.

특히 정부조직법 개편안을 오는 25일 본회의에서 처리하는 것으로 뜻을 모았다고 전해지자 야당 의원들은 강하게 반발했다. 열흘 남짓 일할 금융위원장 청문회를 진행하는 것이 부적절하다는 주장이다. 여당 의원들은 25일 본회의 처리 여부가 정해지지 않았으며 정부가 야당을 충분히 설득하는 절차가 있을 것이라고 설명했다.

국회 정무위 국민의힘 간사인 강민국 의원은 이날 이 후보자에 대한 인사청문회에 앞서 “금융위원장 인사청문을 앞두고 바로 전날 금융위 해체안을 논의했다고 하니 도저히 이해할 수 없다”면서 “이억원 후보자가 건물을 철거하기 위해 철거반장으로 온 거냐”고 말했다.

금융위 해체 여부가 불투명한 상황에서 인사청문회를 진행하는 것이 어불성설이라는 비판이다. 같은당 소속 김상훈 국민의힘 의원도 “금융위 편입 여부가 불투명한데, 만약에 편입되면 인사청문회가 코미디가 된다”며 “명확히 확인하고 난 다음에 청문회 여부를 결정해야 한다”고 강조했다.

이에 대해 정무위 여당 간사인 강준현 더불어민주당 의원은 “25일 국회 처리하겠다는 일정에 대해 논의하지 않았고 국정기획위 안에 나온 금융위 분리 문제를 다룬 것”이라며 “당장 법이 개정되는 것이 아니고 정무위가 심사하는 절차가 있을 것”이라고 설명했다.

국회 정무위 소속 더불어민주당 의원은 지난 1일 정부, 대통령실과 금융위 해체 등을 담은 국정기획위원회의 경제부처 조직 개편안에 대해 논의했다. 개편안에는 금융위의 국내 금융정책 기능을 기획재정부로 이관해 재정경제부로 통합하고 금융감독 기능은 금융감독원과 합쳐 금융감독위원회로 개편해 사실상 금융위원회를 해체하는 내용이 담겨 있다.

이억원 후보자는 청문회를 앞두고 서면답변을 통해 6·27 부동산 대책에 “단기적으로 매우 효과적”이라면서 “다만 대출 규제만으로 정책 효과가 제한될 수 있다는 의견도 상당수”라고 밝혔다. 주택담보대출비율(LTV) 추가 강화 등 추가 대책 필요성을 묻는 질의에는 “LTV 규제 강화는 가계부채 관리와 주택시장 등에 미치는 영향을 종합적으로 고려해야 한다”고 답했다.

또한 금융권의 자금중개 기능을 첨단, 벤처, 혁신, 지역경제 등 생산적 분야로 돌리는 ‘생산적 금융’으로의 전환이 시급하다는 점을 강조했다. 이를 위해 “주담대 위험가중치(RWA) 조정 등 거시건전성 규율체계 정비를 통해 가계대출로 쏠리는 자금 흐름을 시스템적으로 관리하겠다”고 언급했다.

금융당국은 주담대 위험가중치 하한을 현재 15%에서 25% 수준으로 올리고 정책 펀드나 벤처투자 관련 위험가중치는 낮추는 방안 등을 살펴보고 있다.

가상자산에 관해 이 후보자는 “가격 변동성이 큰 만큼 가치 저장, 교환의 수단 등 화폐의 본질적인 기능을 수행한다고 보기 어렵다”면서 “내재적 가치가 없다는 점에서 예금·증권 등 전통적인 금융상품과 다른 특징이 있다”는 입장을 내놨다.

최근 스테이블코인 도입 논의가 급물살을 타는 것에 대해선 “국회에서 여러 스테이블코인 관련 법안이 제출된 만큼 관계부처와 면밀히 협의해 ‘혁신 기회’를 제공하면서도 ‘충분한 보완 장치’를 마련하는 방안을 고민하겠다”고 했다.

이 후보자는 취임식에 이어 이번에도 ‘금융 소비자 보호 강화’를 금융위의 제1 과제로 제시했다.

그는 “금융위는 사모펀드, 홍콩 ELS(주가연계증권) 사태 등 금융소비자 보호와 관련해 국민의 눈높이에 부합하지 못하는 부분이 있었다”면서 “금융정책의 중심을 공급자인 금융회사에서 수요자인 금융소비자로 바꿔나가고 판매 과정 등 사전적 보호장치와 분쟁조정 등 사후적 구제장치를 적극 개선해 금융 소비자 보호체계를 확립하겠다”고 전했다.

홈플러스 사태 등으로 불거진 사모펀드(PEF) 규제와 관련해 “시장과 국민의 눈높이에 부합하지 않은 측면이 있다”면서 “사모펀드의 공과를 점검하고 시장신뢰를 회복할 수 있도록 제도개선 방안을 모색하겠다”고 약속했다.

삼성생명의 회계처리에 지분법 적용이 필요하다는 지적과 관련해선 “지분율 20% 미만인 경우 (지분법 적용 여부를 정하는) 유의적 영향력 여부는 사안별로 구체적 사실관계를 따져 판단하는 것으로 알고 있다”면서 금융감독원 등 관계기관과 함께 살펴보겠다고 헸다.

김은희·김벼리 기자