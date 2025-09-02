[리얼푸드=육성연 기자] 대상그룹이 ‘청춘의 밥’ 프로젝트가 누적 지원 식당 50호점을 달성했다고 2일 밝혔다.

2016년부터 시작된 ‘청춘의 밥’ 프로젝트는 대상그룹의 핵심 가치인 ‘존중’을 바탕으로, ‘대상 대학생봉사단’과 함께 대학가 터줏대감 식당들의 내·외부 환경 개선 및 경영활동을 지원하는 사회공헌사업이다. 단순 기부를 넘어 대학생과 지역 상권이 함께 성장하는 지속가능한 상생 모델로 자리매김하고 있다.

실제로 지난해 프로젝트에 참가한 식당 대부분은 월 매출이 두 배 이상 증가하는 성과를 거뒀다. 일부 매장은 대학교와의 제휴 할인 제도를 도입해 이러한 성장세가 중장기적으로 이어질 수 있는 안정적인 기반을 마련했다.

올해는 전국 5개 지역(서울, 대전, 광주, 대구, 부산)의 대학가에서 참여 신청을 받아 대학가 설문조사와 인터뷰 등을 통해 최종 대상을 선정했다. 선정된 식당은 이화여대 ‘산타비’, 한국외대 ‘서울치즈피자’, 고려대 ‘히포크라테스 스프’, 전남대 ‘천지연삼겹살’, 우송대 ‘돈하우스’, 경북대 ‘돈가스반상&돈국수’, 부경대 ‘마을회관’ 등 총 7곳이다. 총 1억7000만원 규모의 환경개선 비용이 지원됐다.

이번 ‘청춘의 밥’ 프로젝트에는 ‘대상 대학생봉사단’ 8기 단원 49명이 7개 조로 참여했다. 경영학과 학생들은 상권 분석과 경영 전략을, 조리학과·식품영양학과 학생들은 메뉴 개발과 식단 컨설팅을, 건축학과·시각디자인과 학생들은 공간 재배치와 디자인 개선을, 미디어홍보학과 학생들은 영상 제작 및 콘텐츠 홍보를 맡았다. 여기에 대상건설과 인테리어 업체 전문가가 자문위원으로 참여했다.

프로젝트에 선정된 한 식당의 관계자는 “식당 운영이 어렵던 차에 대상그룹 청춘의 밥 프로젝트에 선정되는 행운을 얻었고, 다시 활기를 되찾을 수 있게 됐다”고 말했다.

김경숙 대상주식회사 ESG경영실장은 “올해 50호점을 달성한 ‘청춘의 밥’ 프로젝트는 단순한 일회성 지원을 넘어 대학생의 열정과 아이디어가 지역 상권에 활력을 불어넣는 선순환 구조로 자리 잡았다”고 전했다.