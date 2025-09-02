[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 스코틀랜드 스페이사이드 대표 싱글 몰트 위스키 브랜드 벤로막 언피티드 12년(Benromach Unpeated 12YO)을 국내 최초로 GS 리테일에서 단독 출시한다고 2일 알렸다.

이번 프로모션은 GS리테일(GS25편의점, GS더프레시, 와인25플러스)에서 만나볼 수 있다. 구매 고객을 대상으로 한 경품 이벤트와 픽업 서비스 할인이 함께 진행된다.

벤로막 언피티드 12년(Unpeated 12YO)은 피트를 사용하지 않은 보리를 증류해 은은한 스모키함을 제외한다. 기존 제품과 정반대인 캐릭터가 특징이다. 금액은 14만9900원이다.

캐스크 스트랭스 2014 (Cask Strength 2014, Batch 03)와 피트 스모크 버번 2014 (Peat Smoke Bourbon 2014)도 GS리테일에서 판매될 예정이다. 캐스크 스트랭스 2014는 19만원, 피트 스모크 버번 2014는 13만9000원이다.

이번 행사의 가장 큰 특징은 픽업 할인 프로모션이다. GS25 편의점 픽업 서비스를 활용하면 GS 자체에서 진행하는 특별 할인가로 구매할 수 있다. 픽업 시 약 10%의 할인이 적용된다. 픽업으로 구매시 언피티드 12년은 13만5000원, 피트 스모크 버번 2014은 12만9000원, 캐스크 스트랭스 2014는 16만1500원으로 구매 가능하다.

소비자 경품 이벤트도 있다. 행사 기간 벤로막 제품을 구매한 고객에게 추첨을 통해 벤로막 이도 도자기 세트, 벤로막 Reworked 348 워크 자켓, 벤로막 미니 글랜캐런 글라스가 증정된다. 경품 이벤트는 편의점 픽업 이벤트 참여 시 응모할 수 있다. 접수는 오는 30일까지다.

아영FBC 관계자는 “벤로막은 전통적인 방식으로 스페이사이드 위스키의 순수한 가치를 이어가는 브랜드”라며, “GS리테일과 함께하는 이번 벤로막 프로모션은 국내 최초로 언피티드 12년을 편의점 채널에서 선보이는 특별한 기획으로 소비자들에게 희소성과 합리적 가격을 동시에 제공하는 차별화된 경험이 될 것이다. 앞으로도 다양한 유통 채널과 협업을 통해 위스키 애호가들에게 더욱 폭넓은 선택지와 즐길 거리를 선사하겠다”고 말했다.

벤로막(Benromach)은 1898년 설립 이래 120년이 넘는 역사를 지닌 스페이사이드의 전통 싱글 몰트 위스키다. 1993년에는 세계적인 독립병입 회사 고든&맥패일(Gordon & MacPhail)에서 증류소를 인수하며 새로운 전환점을 맞았다. 벤로막은 게일어로 ‘울창한 숲이 있는 언덕’을 뜻한다.