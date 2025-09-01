[리얼푸드=육성연 기자] 영국 럭셔리 브랜드 포트넘 앤 메이슨(Fortnum & Mason)이 디카페인 인퓨전과 비스킷 신제품 4종을 국내 시장에 선보인다고 1일 밝혔다.

신제품 인퓨전 2종은 ‘클래식 인퓨전 라인’과 ‘픽미업 인퓨전 라인’이다. 클래식 인퓨전 라인은 포트넘 앤 메이슨의 대표 블렌드 라인이다. 순수 천연 재료만을 엄선한 티로 구성됐다.

이번에 국내에 새롭게 선보이는 제품은 포트넘의 대표 클래식 제품인 ‘캐모마일 인퓨전(Camomile Infusion)’이다. 100% 캐모마일 꽃잎만을 사용했다.

픽미업 인퓨전 라인은 영국 전통 사탕과 칵테일에서 영감을 받아 제작된 점이 특징이다. 이번 신제품 ‘민트 토피 인퓨전(Mint Toffee Infusion)’은 영국인들이 사랑하는 민트 토피 사탕에서 영감을 받아, 페퍼민트와 스피어민트에 달콤한 토피 향을 더했다.

디카페인 인퓨전 티와 함께 즐기기 좋은 비스킷 신제품 2종도 함께 출시됐다. ‘피카딜리 체리 & 아몬드 비스킷(Piccadilly Cherry & Almond Biscuit)’은 귀리와 구운 아몬드 가루를 사용한 바삭한 베이스에 설탕에 절인 체리를 더했다. ‘피카딜리 초콜릿, 카라멜 & 헤이즐넛 비스킷(Piccadilly Chocolate, Caramel & Hazelnut Biscuit)’은 초콜릿과 캐러멜라이즈드 헤이즐넛이 조화를 이룬다.

피카딜리 비스킷 2종은 비건, 비유전자 변형(Non-GMO), 글루텐 프리, 무 보존제, 무 인공색소 제품이다. 100% 지역 재생에너지로 운영되는 공장에서 만든다.