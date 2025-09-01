[리얼푸드=육성연 기자] 노르웨이수산물위원회가 ‘노르웨이 연어는 언제나 옳다’ 가을 캠페인을 본격적으로 전개한다고 1일 전했다.

먼저, 200명 이상의 지원자가 몰리며 큰 호응을 얻었던 공식 서포터즈 프로그램 ‘노르웨이 연어 러버’ 2기가 시작된다. 연어를 사랑하는 소비자 중 선발된 총 40명의 서포터즈는 오는 9월 말부터 12월까지 약 3개월간 콘텐츠 미션을 수행한다.

모든 참가자에게는 노르웨이 연어 필렛과 웰컴 선물이 제공된다. 우수 활동자에게는 연어 양식장을 포함해 노르웨이라는 원산지를 직접 방문할 수 있는 팸트립의 기회가 주어진다. 평소 노르웨이 연어 요리를 즐기며 인스타그램이나 네이버 블로그 채널을 운영하는 누구나 노르웨이 연어 러버로 활동할 수 있다. 모집 기간은 오는 14일까지다. 씨푸드프롬노르웨이 공식 인스타그램 프로필 링크를 눌러 연결되는 신청 폼을 통해 지원할 수 있다.

이어, 노르웨이수산물위원회는 국내 대표 외식 예약 플랫폼과 협업해 ‘노르웨이 연어 위크’를 전개한다. ‘노르웨이 연어 위크’ 기간에는 한식, 양식, 일식 등 다양한 노르웨이 연어 요리를 선보이는 전국의 식당 목록을 공개하고 해당 식당을 간편하게 예약할 수 있는 서비스를 지원한다. 아울러, 플랫폼 내 전용 배너 페이지를 통해 차갑고 청정한 노르웨이 바다에서 온 수산물임을 보장하는 ‘씨푸드프롬노르웨이 (Seafood from Norway)’ 원산지 인증 마크를 소개한다.

‘노르웨이 연어 푸드트럭’도 운영한다. 수도권 주요 대형 유통 채널과 협력해 진행되는 푸드트럭에서는 취향에 맞춘 노르웨이 연어 시식 메뉴를 제공한다. 노르웨이 원산지에 대한 이해를 돕는 퀴즈 등 교육 콘텐츠도 함께 마련된다.

잉에뵤르그 요르달 노르웨이수산물위원회 한국 매니저는 “이번 캠페인은 노르웨이 연어의 뛰어난 품질과 다양한 활용 가능성을 소비자들이 일상에서 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획됐다”고 말했다.