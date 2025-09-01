[리얼푸드=육성연 기자] L7 해운대 바이 롯데가 호텔 루프탑 풀에서 ‘부산 비어 페스타(BUSAN BEER FESTA)’를 개최한다고 1일 밝혔다. 1일부터 오는 7일까지다.

이번 행사는 로컬 브루어리와의 협업을 통해 지역 문화 확산, 상생 가치 실현, 관광 활성화라는 목적 아래 마련했다. 부산맥주, 와일드 웨이브, 툼브로이 등 부산을 대표하는 브루어리들과 부산 대표 간식 브랜드 자갈치 오지매가 함께 참여한다. 특색있는 수제 맥주와 스낵류 등을 선보일 예정이다.

이번 행사는 투숙객 대상으로 다양한 이벤트를 진행한다. 롯데호텔 리워즈 신규 회원 가입자에게는 부산 맥주를 포함한 부산 지역 브루잉 컴퍼니의 캔맥주와 간식을 증정한다.

특히, 5일부터 7일까지는 루프탑 내 브랜드 존을 운영해 맥주 시음과 판매를 진행한다. 6일 오후 7시부터 9시까지는 루프탑 수영장에서 디제잉 풀파티를 열 예정이다. 행사 기간 투숙자는 무료로 자유롭게 즐길 수 있다.

L7해운대 바이 롯데 관계자는 “부산 비어 페스타는 ‘해운대가 내려 보이는 루프탑’에서 다양한 로컬 크래프트 맥주와 문화를 즐길 수 있는 특별한 축제”라고 소개했다.