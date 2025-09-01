[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 글로벌 숙소 예약 플랫폼 호텔스닷컴과 손잡고 이탈리아 여행 경품 프로모션을 진행한다. 오는 2일부터 15일까지다.

1일 이디야커피에 따르면 이번 이벤트는 이탈리아 요리 전문가 권성준 셰프와 협업해 선보이는 가을 신메뉴 출시를 기념해 마련됐다.

항공·숙박권 경품 이벤트는 신제품 ‘헤이즐넛 아메리카노’와 ‘헤이즐넛 젤라또 카페모카’를 구매하고 적립하면 참여할 수 있다. 추첨을 통해 1등에게는 항공예약 기프트카드 및 머큐어 로마 센트로 콜로세오 숙박권(1명)을 제공한다. 2등은 글래드 여의도 호텔 숙박권(1명), 3등에게는 9월 신메뉴 1000원 할인권(100명)이 제공된다.

2일부터 30일까지는 이디야멤버스 전용 ‘룰렛 이벤트’도 운영한다. 매일 1회, 선착순 1만 명까지 응모할 수 있다. 참여 고객은 결과에 따라 300원부터 3000원까지 신제품 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 이벤트 페이지에서는 호텔스닷컴 10% 할인 쿠폰과 유럽 호텔 특가 예약 혜택을 받을 수 있는 특별 링크도 제공된다.

이디야커피 관계자는 “이탈리아 감성을 담은 신메뉴 출시를 기념해 가을 여행의 설렘을 느낄 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.