[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 조선호텔앤리조트의 부티크 호텔 레스케이프와 이벤트를 진행한다고 1일 알렸다. 아이스크림과 와인·위스키의 색다른 조합을 선보이는 ‘멜티드 앤 매치(Melted & Match)’ 행사다.

하겐다즈는 레스케이프 호텔 파티시에와의 협업을 통해 하겐다즈 바닐라 아이스크림을 활용한 디저트와 함께 와인 또는 위스키를 페어링한 이색적인 메뉴 2종을 선보인다.

호텔 26층의 바 ‘마크 다모르’에서는 하겐다즈 바닐라 아이스크림에 파마산 치즈 칩, 블랙 페퍼를 더한 디저트를 선보인다. 여기에 버번 위스키 ‘우드포드 리저브’를 매칭했다.

6층 ‘티 살롱 바이 팔레드 신’에서는 하겐다즈 바닐라 아이스크림에 마스카포네 치즈, 캐슈넛 크럼블, 통밀칩, 산딸기를 곁들인 스페셜 디저트에, 프랑스 보졸레 모르공 레드 와인 ‘다니엘 불랑 레 델리스 2020’을 조합했다.

‘멜티드 앤 매치’ 이벤트는 오는 10월 31일까지다. 각 메뉴는 3만2000원에 즐길 수 있다.

객실 패키지도 함께 선보인다. 9월 30일까지 그랜드 디럭스 객실 투숙 고객에게는 ‘마트 다모르’ 페어링 메뉴(2인)를, 스위트 객실 투숙 고객에게는 ‘티 살롱 바이 팔레드 신’ 페어링 메뉴(2인)를 제공한다.

하겐다즈 마케팅 담당자는 “이번 이벤트는 최근 인기를 끈 ‘아이스크림과 와인 및 위스키의 페어링’을 즐길 수 있는 기회”라고 소개했다.