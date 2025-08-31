[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점이 추석을 앞두고‘한우 선물세트’를 역대 최대 물량으로 선보인다고 31일 알렸다.

현대백화점은 이번 추석 선물세트 판매 기간(8월 27일~10월 5일) 한우 선물세트를 지난해보다 10% 늘린 11만 세트를 준비했다. 초프리미엄 한우 세트인 ‘현대명품 한우 넘버나인(No.9)’(300만원)부터 10만원대 소포장 세트인 ‘현대 한우 소담 성(誠)’(12만원)까지 가격대를 다채롭게 구성했다.

특히 특수부위 세트 물량을 전년 대비 15% 확대했다. 총 3만 세트다. 대표 상품은 ‘한우 특수부위 세트 매(梅)’(43만원, 1등급)와 ‘한우 특수부위 세트 국(菊)’(40만원, 1등급), ‘현대 한우 구이모둠 매(梅)’(39만원, 1등급) 등이다.

현대백화점 관계자는 “특별한 명절 선물을 원하는 고객이 늘면서 특수부위 세트 수요가 빠르게 증가하고 있다”며 “한 마리에서 소량만 얻을 수 있는 희소 부위를 엄선해 고객이 만족할 수 있는 프리미엄 상품을 강화했다”고 말했다.

스테이크 세트도 마련했다. 안심·등심·채끝·부채살 스테이크를 각각 0.3kg씩 포장한 ‘현대 한우 스테이크 매(梅)’(37만원)와 ‘현대 한우 마리네이드 스테이크 세트’(13만원) 등이다.

또한 현대백화점은 모든 정육 세트에 ‘산소치환 포장’(MAP) 방식을 적용해 최적의 신선도를 유지할 수 있도록 했다.