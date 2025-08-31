[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원 뮤지엄김치간이 전국 초등학생들을 대상으로 제3회 어린이 그림 공모전을 개최한다고 31일 밝혔다. 오는 11월 22일 ‘김치의 날’을 널리 알리고 기념하기 위해 기획됐다.

‘김치의 날’은 2020년에 제정된 법정기념일이다. 이에 맞춰 뮤지엄김치간도 2023년부터 매년 김치의 날을 기념하는 시민 참여형 공모전을 열고 있다.

올해 공모전은 어린이들이 창의적인 상상력 속에서 김치와 K-Food의 가치를 재발견할 수 있게 돕고자 주제를 ‘어린이가 꿈꾸는 K-Food 세계(with 김치)’로 선정했다.

참가자들은 전 세계 사람들에게 우리나라 K-Food 알리기, 나만의 K-Food 나라 상상해 보기 중 한 가지를 선택하여 작품으로 표현하면 된다.

접수 기간은 오는 9월 2일부터 10월 2일까지다. 8~13세 어린이라면 참가할 수 있다. 작품은 1인당 1점만 출품 가능하다. 참가 신청은 뮤지엄김치간 홈페이지 내 별도 공모전 사이트에서 온라인으로 접수할 수 있다. 수상자는 작품 원본을 우편으로 보내거나, 박물관에 방문해서 제출하면 된다.

작품은 반드시 어린이가 직접 그린 창작물이어야 한다. 8절 도화지 규격에 재료 제한 없이 완성하여 작품명과 설명을 작성해서 제출하면 된다. 단, 저작권이 있는 캐릭터나 타인의 창작물을 무단 사용한 경우 심사에서 제외된다.

수상작은 10월 31일 뮤지엄김치간 홈페이지 공지와 개별 연락을 통해 발표한다. 수상작은 김치의 날(11월 22일)부터 내년 3월까지 약 4개월 동안 뮤지엄김치간에 전시될 예정이다.

공모전에 출품한 작품 중 총 33점을 선정해 수상자들에게 상장과 부상을 수여한다. 대상은 전체 참가자 중 1명(농림축산식품부 장관상) 선정한다. 부상으로 90만 원 상당의 풀무원 김치냉장고 148L 신형 모델을 제공한다.

금상은 저·고학년부 각각 1명씩 총 2명을 선정한다. 수상자들에게는 각각 세계김치연구소장상, 풀무원 CEO상을 수여한다. 부상으로는 50만 원 상당의 풀무원 그린더 자동 AI 음식물 처리기를 제공한다.

나경인 뮤지엄김치간 팀장은 “돌아오는 김치의 날을 맞아 미래세대와 함께 김치의 계승과 발전을 이어나가고자 올해에도 어린이 참여형 그림 공모전을 마련했다”고 말했다.

풀무원 뮤지엄김치간은 1986년 중구 필동에 문을 연 서울 유일의 김치 박물관이다.