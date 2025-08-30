[리얼푸드=육성연 기자] 여름철 더위로 입맛이 없을 때는 후루룩 먹기 좋은 국수가 최고죠.

리얼푸드가 추천하는 국수 레시피는 고소하고 감칠맛이 가득한 ‘애호박 간장 국수’입니다. 조리 시간도 15분 정도로 짧습니다. 간단히 만들면서 입맛까지 돋워주는 여름철 별미입니다.

재료의 핵심은 아삭하게 볶은 애호박입니다. 여기에 쓱쓱 비벼낸 소면과, 청양고추의 매콤함까지 더해지죠.

완성된 국수는 그릇에 담고 노른자 하나를 톡 올려 주세요. 노른자가 국수에 비벼지면서 고소함이 더욱 살아납니다. 기호에 따라 김 가루를 솔솔 뿌려서 먹어도 맛있습니다.

여름철 점심 한 끼가 고민될 때, 재료 부담 없이 뚝딱 만들어보세요.

재료 (2인분)

애호박 1개, 청양고추 1개, 소면 200g, 식용유 적당량, 달걀 노른자(생략 가능) 2개, 소금 약간, 통깨 약간

양념: 간장 3큰술, 설탕 2큰술, 고춧가루 1큰술, 다진 마늘 1/2큰술, 참기름 2큰술

만들기

1. 애호박은 가늘게 채를 썬다. 볼에 담고 소금을 뿌려 절인다.

2. 청양고추는 송송 썬다. 볼에 양념 재료를 섞는다.

3. 끓는 물에 소면을 2분 30초 정도 삶는다. 찬물에 헹궈 물기를 뺀다.

4. 달군 팬에 오일을 두른 후 물기를 가볍게 짠 애호박, 다진 마늘, 청양고추를 넣어 볶는다.

5. 그릇에 담고 달걀노른자를 올린다.

자료=우리의 식탁 제공