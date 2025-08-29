[리얼푸드=육성연 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 ‘2025 추석 선물세트’ 19종을 ‘알라메종 델리’를 통해 선보인다고 29일 알렸다.

이번 추석 선물세트는 9월 1일부터 10월 8일까지 제공한다. 호텔리어가 직접 엄선해 구성한 것이 특징이다. 종류도 한우부터 해산물, 와인 등의 먹거리를 비롯해 도자기 세트 등과 같은 생활용품까지 다양하다.

한우는 1++ 등급의 최상급 한우세트를 45만원부터 85만원까지 선보인다. 대표 상품으로는 채끝(1㎏)과 안심스테이크(1㎏)가 포함된 ‘한우 스테이크 세트’가 있다. 이 외에 등심(1㎏)과 사태(500g), 양지(500g)가 들어 있는 ‘프리미엄 한우 A세트’, 불고기 부위가 포함된 ‘프리미엄 한우 B세트’ 등이 있다.

해산물 세트도 만나볼 수 있다. 올해 처음 선보이는 ‘제주 해산물 세트’에는 제주 옥돔과 은갈치가 담겨 있다. ‘해산물장 세트(전복장 1.4㎏+황게장 1.4㎏)’는 용량을 새롭게 선보인다. 국내산 참조기로 만든 ‘굴비세트(130g)’도 있다.

와인세트도 만나볼 수 있다. 레드 와인과 화이트 와인으로 구성된 더 플로우 피노누아&시스터즈 샤르도네, 바타시올로 바롤로 체레퀴오&네로우 게이지 샤르도네, 판티니 에디찌오네&비앙코 등이 대표적이다.

먹거리 외에도 포르투갈 정통 도자기 브랜드 ‘비스타 알레그레’의 다양한 그릇 세트 3종도 준비했다.

추석 선물세트는 오는 10월 8일까지 식음예약실을 통한 유선 예약 및 알라메종 델리에서 직접 구매할 수 있다. 배송은 9월 15일부터 10월 2일까지 진행한다. 10만 원 이상 구매 시 무료 배송 혜택이 적용된다.

서울드래곤시티 관계자는 “이번 추석 선물세트는 호텔리어가 직접 엄선한 고품질 상품들로 구성해 소중한 분들께 감사의 마음을 전하기에 부족함이 없도록 신경썼다”고 말했다.