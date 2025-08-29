[리얼푸드=육성연 기자] 이디야커피가 ‘흑백요리사’ 우승자이자 이탈리아 요리 전문가로 활동 중인 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프와 손잡는다.

29일 이디야커피에 따르면 이디야는 내달 2일 이탈리아 감성을 담은 가을 한정 신메뉴 3종을 출시한다. 메뉴는 헤이즐넛 아메리카노, 헤이즐넛 젤라또 카페모카 등 음료 2종과 디저트 헤이즐넛 티라미수다. 이탈리아에서 널리 사용되는 고소한 견과류 ‘헤이즐넛’을 활용했다.

‘헤이즐넛 아메리카노’는 이디야커피 아메리카노에 헤이즐넛 파우더를 더해 너트향을 강조했다. ‘헤이즐넛 젤라또 카페모카’는 진한 초콜릿과 젤라또 식감의 아이스크림, 헤이즐넛이 어우러진 메뉴다. ‘헤이즐넛 티라미수’는 부드러운 크림에 헤이즐넛의 은은한 향을 더했다.

이디야커피는 지난 28일 자사 SNS(사회관계망서비스)를 통해 권성준 셰프가 소개하는 영상을 공개했다. 셰프가 신제품 출시를 설명하는 장면과 함께 공약도 담겼다. 신메뉴가 역대 이디야커피 가을 음료 중 판매량 1위를 기록할 경우, 셰프가 직접 운영 중인 레스토랑 ‘비아톨레도’ 식사권을 증정하겠다는 내용이다.

이디야커피 관계자는 “권성준 셰프와의 협업을 통해 색다른 경험을 전해드리고자 이번 음료를 기획했다”고 전했다.