[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 호텔 서울은 개관 25주년을 맞아 브랜드의 핵심 가치인 ‘타임리스 호스피탈리티(Timeless Hospitality)’를 담은 기념 영상을 공개했다.

28일 JW 메리어트 호텔 서울에 따르면 이번 영상은 라이프스타일 매거진 노블레스 코리아(Noblesse Korea)와 협업해 제작했다. 주제는 ‘Check in to Nostalgia(추억 속으로 체크인)’이다. 오는 9월부터 전개되는 JW 메리어트 호텔 서울의 ‘타임리스 호스피탈리티 캠페인’의 일환으로 제작된다.

영상에는 한강과 잠수교의 풍경, JW 가든의 녹음, 객실에서 즐기는 조식과 와인 파티 등 고객의 추억이 깃든 장면이 담겼다. 또한 캠코더 질감의 촬영 기법과 세로형 영상 구성을 활용해 2000년대 감성을 현대적으로 표현했다. 실제 호텔 개관 당시 제작된 한정판 ‘그리핀’ 마스코트부터 호텔 웰컴 카드, 레트로 디지털 카메라, 호텔 시그니처 디퓨저 등 다양한 이스터에그도 담겼다.

캠페인 영상은 노블레스 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널에서 28일 4시 공개한다. 호텔 공식 SNS 채널에서도 오는 29일부터 확인할 수 있다.

이진주 JW 메리어트 호텔 서울 마케팅 커뮤니케이션 담당자는 “25주년이라는 의미 있는 순간을 단순한 기념이 아닌, 브랜드 경험 강화와 고객과의 정서적 연결 기회로 활용하고자 이번 캠페인을 기획했다”고 말했다.

JW 메리어트 호텔 서울은 25주년을 기념해 9월 한 달간 혜택을 제공하는 ‘타임리스 호스피탈리티’ 캠페인을 연다. 25만 원 식음 크레딧이 호함된 ‘25 & 타임리스’ 객실 패키지, 식음료 혜택, 레트로 감성의 기념 케이크 출시 등이 진행된다.