[리얼푸드=육성연 기자] 정식품이 신제품 ‘그린비아 영양죽 블랙9곡’을 출시했다고 28일 알렸다.

‘그린비아 영양죽 블랙9곡’은 고단백 분말형 영양식이다. 간편한 영양보충을 원하거나 식욕부진 등으로 영양 개선이 필요한 소비자에게 적합하다.

제품은 검정보리쌀, 흑미, 약콩, 서리태, 검정깨 등 100% 국내산 9가지 블랙 곡물로 만들었다. 진하고 고소한 맛이 특징이다.

한 포(40g)에는 단백질 6g과 칼슘 140mg, 비타민·미네랄 20종 등이 들어 있다. 휴대가 간편한 파우치 형태다.

그린비아는 지난 1991년 국내 환자용 식품 시장에서 100% 국내 기술력으로 선보인 브랜드다. 최근 데일리 균형 영양식 제품과 단백질 음료 등으로 품목을 확대하고 있다. 지난 4월에는 운동 후 단백질과 에너지를 한 번에 충전할 수 있는 단백질 음료 ‘그린비아 프로틴밀 ACTIVE(액티브)’ 2종을 출시했다.

정식품 관계자는 “신제품 ‘그린비아 영양죽 블랙9곡’은 소화가 불편한 고령층부터 바쁜 일상 속 균형 잡힌 간편식이 필요한 소비자까지 누구나 부담 없이 섭취할 수 있는 제품”이라고 소개했다.