[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 젤리 브랜드 하리보가 다양한 경품을 제공하는 ‘해피 트립(Happy Trip)’ 이벤트를 오는 10월 31일까지 진행한다.

28일 하리보에 따르면, 이번 이벤트는 하리보 ‘골드베렌(Goldbären)’ 100g 이벤트 제품을 구매하면 참여할 수 있다. 행운번호 16자리는 포장지 안쪽에 인쇄돼 있다. 뒷면 QR 코드를 스캔해 이벤트 페이지에 접속한 뒤 행운번호를 입력하면 경품 당첨 여부를 확인할 수 있다.

경품은 총 1만 명에게 증정된다. 1등(1명)에게는 미니 쿠퍼 (MINI COOPER S) 차량, 2등(20명)에게는 ‘제주 여행 세트’가 제공된다. 제주 여행 세트에는 4인 기준 제주 해비치 리조트 2박 숙박권과 왕복 항공권, 체험형 전시 공간 ‘하리보 해피월드 인 제주’ 입장권이 포함된다. 3등(10명)에게는 리모와(RIMOWA) 캐리어, 4등(1000명)에게는 하리보 골드베렌 1kg과 하리보 피크닉 백 세트를 준다. 커피 기프티콘과 골드베렌 100g 기프티콘도 증정할 예정이다.

경품은 9월 말과 11월 말, 두 차례에 걸쳐 순차 발송될 예정이다. 이벤트 기간 내 당첨자가 모두 선정되지 않을 경우, 미 당첨자를 대상으로 추가 참여 기회가 제공된다.

하리보 마케팅 관계자는 “여행하기 좋은 계절, 하리보와 함께 특별한 여행을 떠나자는 의미를 담아 이번 해피 트립 이벤트를 기획했다”고 말했다.