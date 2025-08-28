[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔앤리조트가 롯데호텔 김치를 활용한 간편식 ‘롯데호텔 김치찌개’를 출시한다고 28일 밝혔다.

롯데호텔 김치찌개는 호텔 셰프들이 엄선한 식재료를 사용했다. 경북 영양산 고춧가루와 육젓, 황석어젓, 생새우 등으로 숙성했다. 100% 국내산 돼지고기 목살과 더불어 무와 대파, 양파 등 부재료까지 모두 국내산 농산물이다.

제품 개발 과정에는 김송기 조리명장을 비롯한 롯데호텔 셰프들이 직접 참여했다. 셰프 레시피와 노하우를 기반으로 약 3년간 끊임없는 테이스팅과 피드백 과정을 거쳤다.

제품은 온라인 몰 ‘롯데호텔 이숍(e-SHOP)’에서 구매할 수 있다. 향후 주요 오프라인 매장 등 판매 채널을 확대할 예정이다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “한국인 밥상의 대표 메뉴 김치찌개를 롯데호텔앤리조트만의 레시피로 재현해, 일반 가정에서도 쉽고 간편하게 즐길 수 있도록 했다”고 소개했다.

롯데호텔 김치는 다양한 라이프스타일에 맞춘 제품을 확대하고 있다. 최근에는 1~2인 가구를 위한 맛김치(650g), 깍두기(650g), 열무김치(600g), 백김치(600g) 등의 계절 김치를 출시했다.