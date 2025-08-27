[리얼푸드=육성연 기자] 간편식 전문기업 프레시지는 ‘경복궁 宮 부세보리굴비’가 현대홈쇼핑 첫 출시 방송에서 25분 만에 조기 매진했다고 27일 알렸다.

프레시지는 현대홈쇼핑을 통해 ‘경복궁 부세보리굴비(120g) 9팩’ 구성을 6만900원에 선보였다. 방송 시작 25분 만에 준비된 수량이 완판돼 조기종료했다.

프레시지는 최근 자체 개발한 AI솔루션 ‘FRAME(Fresheasy AI-based Management Engine)’이 핵심 역할을 했다고 분석했다. 프레시지는 시장 분석, 상품 경쟁력 평가, 개발 전 과정에서 활용되는 ‘FRAME’을 통해 추석 시즌 굴비 판매량 증가, 실온상품 수요 증가, 명절에도 간편 조리에 대한 수요 확대 등의 데이터를 종합 분석했다.

신제품은 ‘2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상’에서 ‘프리미엄 한식 전문점’ 부문 대상을 받은 한식 브랜드 ‘경복궁’의 노하우를 바탕으로 만들어졌다. 250g 내 굴비만을 엄선하고, 신안 천일염을 이용한 전통 아가미 섭간 방식으로 염장했다. 고온 스팀 멸균처리를 통해 실온 보관이 가능하다. 전자레인지로 40초 만에 조리할 수 있는 가정간편식(HMR)이다.

이현복 프레시지 IP사업총괄본부장은 “이번에 출시한 ‘부세보리굴비’는 30년간 축적된 경복궁의 노하우를 반영했다”며 “앞으로도 AI솔루션인 FRAME을 기반으로 소비자 요구를 빠르게 파악할 것”이라고 전했다.