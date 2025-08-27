[리얼푸드=육성연 기자] 할리스가 제철 식재료를 활용한 가을 메뉴 3종을 27일 출시한다. 청도·문경·나주 등 지역 특산물을 활용했다.

신메뉴는 청도 홍시 듬뿍 스무디, 문경 오미자 꿀배차, 꿀고구마 카스텔라 케이크 등 3종이다. 가을을 대표하는 홍시와 오미자, 배 등 제철 과일을 넣었다.

‘청도 홍시 듬뿍 스무디’는 청도산 홍시를 넣은 스무디다. ‘문경 오미자 꿀배차’는 문경 오미자와 나주 배를 활용한 티 메뉴다. 레귤러 사이즈를 기준으로, 당류가 1g 이하로 포함된 저당 메뉴다.

꿀을 뿌려 즐기는 이색 케이크 ‘꿀고구마 카스텔라 케이크’도 있다. 카스텔라 시트 위에 고구마무스와 생크림을 층층이 쌓았다. 케이크에 뿌려 먹는 꿀 소스가 별도로 제공된다.

가을 신메뉴 출시를 기념해 특별 행사도 진행한다. 내달 7일까지 시즌 메뉴 3종 구매 고객에게 할리스의 멤버십 적립 제도인 ‘CROWN(크라운)’을 2개 추가 증정한다.

할리스 관계자는 “‘청도 홍시 듬뿍 스무디’와 ‘문경 오미자 꿀배차’, ‘꿀고구마 카스텔라 케이크’와 함께 가을의 정취를 즐길 수 있을 것”이라고 소개했다.