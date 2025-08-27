[리얼푸드=육성연 기자] 발효 전문기업 티젠이 단백질 요거트 ‘요밀(YO! MEAL)’을 선보인다고 27일 알렸다.

‘티젠 요밀’은 콤부차 요거트 분말에 단백질과 식이섬유를 채운 간편 파우치형 단백질 셰이크다. 물만 채워 흔들면 완성된다.

해당 제품은 파우치 1개로 한 끼에 필요한 단백질 20g을 채울 수 있다. 동물 단백질(유청단백질)과 유당이 없는 식물 단백질(대두단백질)을 배합했다. 여기에 식이섬유와 포스트바이오틱스를 추가 설계했다. 트랜스지방은 뺐다.

‘티젠 요밀’은 오리지널 요거트, 스트로베리 요거트 2가지 맛이다. 오리지널 요거트는 진하고 담백한 지중해식 그릭요거트 맛을 낸다. 스트로베리 요거트는 동결건조한 딸기로 상큼함을 더했다. 여기에 씹히는 토핑까지 추가했다.

티젠은 신제품 출시 기념으로 올리브영에서 행사를 진행한다. 오는 29일부터 9월 7일까지는 50% 할인가로 판매한다. 9월 22일까지는 두 가지 맛을 교차 구매할 수 있는 1+1행사를 진행한다.

티젠 관계자는 “단백질 섭취는 이제 젊은 세대에게는 기본적인 하루 건강 루틴”이라며 “맛있는 요거트 베이스의 프로틴 파우치 티젠 요밀로 보다 건강하고 간편하게 하루 단백질을 채울 수 있다”고 소개했다.